Сегодня в азербайджанских школах прозвенит "последний звонок"

Сегодня в Азербайджане завершается 2018/2019 учебный год и во всех общеобразовательных школах прозвенит "последний звонок".

Как сообщает Report, согласно приказу, подписанному министром образования Джейхуном Байрамовым, мероприятие должно быть организовано на территории каждого учебного заведения.

На мероприятии могут также присутствовать члены родительских комитетов, ассоциации родителей и педагогов, представители общественности и выпускники школ.

В этом учебном году IX классы общеобразовательных школ окончат 113 815, XI классы - 80 514, XII классы заочных (вечерних) общеобразовательных школ 674 учащихся.

IX классы находящихся в ведомстве Управления образования г.Баку общеобразовательных школ окончат 28 993, XI классы - 19 786 человек, а учебу в I классе завершат 45 616 детей.

Кроме того, 5 200 подготовительных к школе групп в действующих по стране 2 977 общеобразовательных школах окончат 97 918 детей.

Кроме того, согласно прогнозам, в новом учебном году в I классы прогнозируется прием 164 234 детей, 77 542 из которых девочки, 86 692 - мальчики.

Отметим, что с 2015 года "последний звонок" в Азербайджане проводится не 31 мая, а 14 июня. Согласно внесенным изменениям в "Образцовое положение общеобразовательной школы" постановлением Кабинета министров №362 от 30 октября 2014 года, с 2015/2016 учебного года в общеобразовательных школах занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.