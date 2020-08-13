Сегодня в Азербайджане пройдут вступительные экзамены

В течении двух дней, 13-14 августа Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамены в 35 городах и регионах.

В течении двух дней, 13-14 августа Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамены в 35 городах и регионах.

Как передает Report, вступительные экзамены пройдут для выпускников текущего и предыдущих курсов по II и III группам специальностей, дополнительные экзамены по иностранному языку и приемные экзамены для желающих принять участие в выпускном экзамене в конкурсе вузов I и IV групп специальностей по иностранному языку. Дополнительный экзамен (азербайджанский или русский) будет проведен для тех, кто хочет сдать экзамен на языке, отличном от того, который они сдали на выпускном экзамене.

Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 завершается выпускной режим. После этого участники не допускаются в экзаменационный корпус.

Во избежание скопления людей и контактов для участников экзамена было установлено разное время входа, которое было указано в сертификате участника экзамена. Поэтому рекомендуется приходить в экзаменационный корпус во время, указанное в регистрационной форме.

Участники должны прийти на экзамен в медицинской маске и правильно ее использовать (прикрывая нос, рот и подбородок). Маску нельзя снимать, и ее следует использовать на протяжении всего процесса (режим выпуска, период экзамена, выход из здания экзамена).

Следует отметить, что всего в городах и районах, где проводятся экзамены, выделено 164 экзаменационных корпуса и 2 877 экзаменационных залов.

Ожидается, что в экзаменах примут участие 37 299 абитуриентов, в том числе 19 197 на экзаменах, которые состоятся сегодня, и 18 102 человека, на экзаменах, которые пройдут 14 августа. Из них 14 232 сдали второй этап вступительного испытания по II группе специальностей, 22 607 человек сдали второй этап вступительного испытания по III группе специальностей, 460 абитуриентов сдали дополнительный экзамен по иностранному языку по I и IV группам специальностей.