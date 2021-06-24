Сегодня состоится очередной экзамен по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр 24 июня проведет тестовый экзамен по предмету "Азербайджанский язык" (как государственный язык).

Государственный экзаменационный центр 24 июня проведет тестовый экзамен по предмету "Азербайджанский язык" (как государственный язык).

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, он будет проводиться в 12 зданиях в Баку, Нахчыване, Шеки, Хачмазе и Гяндже.

Экзамен начинается во всех помещениях одновременно - в 11:00. За 15 минут до начала его - в 10:45 будет завершен допуск. Пришедшие после этого учащиеся в здание не допускаются.

Ожидается, что на экзамене примут участие 2 432 абитуриента (1 936 - Баку, 3 - Нахчыване, 250 - Гяндже, 88 - Шеки и 155 - Хачмазе).