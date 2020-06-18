​Сегодня пройдут очередные выпускные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в Центре, в сегодняшних экзаменах должны принять участие 24 312 человек.

Экзамены начинаются в 11:00. Допуск завершается за 15 минут до начала экзамена – в 10:45. Опоздавшие к экзамену допущены не будут.

Учащиеся (абитуриенты) при входе должны предоставить удостоверение личности, пропускной лист и декларацию о здоровье.

Декларацию о здоровье можно распечатать на официальном сайте ГЭЦ, ее необходимо заверить подписью абитуриента.

Отметим, с целью минимизирования контактов между участниками экзамена, определены различные часы пропуска в здание (время указано на пропускном листе каждого учащегося (абитуриента).

Участники должны явиться на экзамен в медицинских масках и пользоваться ими правильно (маски должны полностью закрывать нос, рот и подбородок). Снимать маску запрещено, она должна использоваться в течение всего экзаменационного процесса. В рамках мер предосторожности будут использованы электронные термометры, способные измерять температуру тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства.