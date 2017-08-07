Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Сегодня произойдет второе лунное затмение за год.

Как сообщает Report, природное явление начнется в 21:22, достигнет апогея в 22:20 и завершится в 23:18.

Это второе лунное затмение в отличие от других связано с тем, что Луна приобретает красный оттенок. Это явление известно как "кровавая Луна". В течение двух часов Луна пройдет с северной стороны Земли и немного приблизится к планете. В результате 1/4 Луны останется под тенью планеты. В это время солнечные лучи коснутся Земли, голубой и фиолетовый спектры рассеются, а красный цвет пройдет через атмосферу Земли, и таким образом "окрасит" Луну в соответствующий цвет.

Отметим, что интересное природное явление будет наблюдаться на территории Европы, Азии, Африки, Австралии, Антарктиды, большей части России и в Азербайджане. В Москве явление будет наблюдаться ясно.