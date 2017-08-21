Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Сегодня произойдет полное солнечное затмение.

Как сообщает Report, по сравнению с другими затмениями солнечная корона будет немного больше.

Продолжительность затмения составит 2 минуты 40 секунд (по бакинскому времени начнется в 19:47, достигнет максимума в 22:26, завершится в 01:04), тень от Луны на земной поверхности составит в диаметре 115 км.

Это природное явление, которое частично охватит Западную Европу и Южную Америку, смогут наблюдать только жители США.

Затмение, которое впервые будет заметно во всех штатах США, назвали "Большое американское затмение". Во время затмения за солнечной активностью будут наблюдать через самый мощный в мире телескоп DKIST.

Предполагается, что очередное солнечное затмение состоится 2 сентября 2035 года.

Отметим, что в этом году первое лунное затмение произошло 11 февраля, солнечное затмение - 26 февраля.