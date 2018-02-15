Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ После продолжительного относительного спокойствия в космическом пространстве, в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия и "ухудшения". Сегодня произойдет геомагнитная буря.

Об этом в заявлении Report сказал заместитель директора Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА по научной работе Эльчин Бабаев.

"Естественно, основная причина этого - Солнце. На данный момент на поверхности Солнца 18 пятен, которые скопились в регионе активности. Этот регион пятен под номером 2699 достаточно активен", - сказал Э.Бабаев.