Сегодня около 20 тыс. бакалавров будут сдавать экзамены в магистратуру

Сегодня в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) пройдут вступительные экзамены в магистратуры высших учебных заведений.

Сегодня в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) пройдут вступительные экзамены в магистратуры высших учебных заведений.

Как сообщили Report в центре, вступительные экзамены в магистратуру пройдут в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране.

Экзамен также включает проверку уровня владения иностранным языком. Продолжительность экзамена - 3 часа 30 минут.

Апелляционные жалобы участников экзамена будут рассматриваться после объявления итогового балла.

Заявки на участие подали 19 725 бакалавров.

Чтобы войти на экзамен, бакалавры должны иметь при себе следующие документы:

- Оригинал документа, удостоверяющего личность;

- Пропуск на экзамен;

Лица, в документах которых обнаружены несоответствия, или у которых нет одного из этих документов, не будут допущены к экзамену.