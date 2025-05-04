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Сегодня около 1 500 кандидатов сдадут вступительный экзамен в резидентуру

Сегодня около 1 500 кандидатов сдадут вступительный экзамен в резидентуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведёт первый этап вступительного экзамена в резидентуру — экзамен по оценке знаний по базовым предметам (первая попытка).
Наука и образование
4 мая 2025 г. 06:03
Сегодня около 1 500 кандидатов сдадут вступительный экзамен в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведёт первый этап вступительного экзамена в резидентуру — экзамен по оценке знаний по базовым предметам (первая попытка).

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Отмечается, что в экзамене примут участие 1 448 кандидатов. Из них 1 109 будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, 339 — на русском. Среди зарегистрированных — 620 юношей и 828 девушек. 261 кандидат — выпускник текущего года, 649 — выпускники прошлых лет, а 538 человек завершат обучение в последующие годы. Также в числе участников — 12 иностранных граждан.

Экзамены, которые пройдут в Баку и Нахчыване, начнутся в 10:00 и продлятся 2 часа 30 минут. В 09:45 пропускной режим заканчивается и пришедшие после этого в экзаменационный корпус не допускаются.

Участники экзамена должны скачать пропускной лист на экзамен с сайта ГЭЦ. Кроме пропускного листа, им представлена «Памятка для кандидата», где приведены правила и важные рекомендации, связанные с экзаменационным процессом.

Кандидаты должны принести на экзамен следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность;

- Пропускной лист.

Необходимо прийти в здание проведения экзамена в указанное в пропуске время. Запрещается проносить в экзаменационный корпус ГЭЦ мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькуляторы, электронные носители информации, книги, тетради, журналы, конспекты, информационные буклеты, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные материалы. Кандидатов просят не приносить никаких лишних предметов. Все это препятствует эффективной организации работы пропускного режима и своевременному его завершению.

Для проведения экзамена задействованы 6 экзаменационных зданий, 6 общих и 15 старших руководителей экзамена, 124 наблюдателя-преподавателя, 17 сотрудников охраны и 6 представителей зданий.

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Версия на азербайджанском языке DİM bu gün 1 448 namizəd üçün rezidenturaya qəbul imtahanı keçirəcək

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