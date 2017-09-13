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    Сегодня Луна приблизится к Земле

    Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние 2 января 2018 года

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня будет зафиксировано сближение Луны с Землей.

    Как сообщает Report, в ходе этого природного явления расстояние между Луной и Землей составит 369 тыс. км. 

    Луна подойдет к Земле на максимально близкое (Суперлуние) расстояние 2 января 2018 года. В этот момент расстояние между Луной и Землей составит 356 тыс. 550 км.

    Суперлуние до сих пор наблюдалось несколько раз, в ходе события никаких опасностей выявлено не было.

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