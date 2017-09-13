Сегодня Луна приблизится к Земле

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня будет зафиксировано сближение Луны с Землей.

Как сообщает Report, в ходе этого природного явления расстояние между Луной и Землей составит 369 тыс. км.

Луна подойдет к Земле на максимально близкое (Суперлуние) расстояние 2 января 2018 года. В этот момент расстояние между Луной и Землей составит 356 тыс. 550 км.

Суперлуние до сих пор наблюдалось несколько раз, в ходе события никаких опасностей выявлено не было.