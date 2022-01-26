Сафар Мехтиев: Академия ГТК присоединилась ко всем трем глобальным инициативам ООН

Академия Государственного таможенного комитета (ГТК) является единственным высшим учебным заведением Азербайджана, присоединившимся ко всем трем глобальным инициативам ООН.
Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал председатель КТК Сафар Мехтиев.
"Академия Государственного таможенного комитета является единственным высшим учебным заведением Азербайджана, присоединившимся ко всем трем глобальным инициативам устойчивого развития ООН - Глобальному договору, Принципам ответственного управленческого образования и Программе академического воздействия", - сказал он.