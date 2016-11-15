Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня в школах начинаются осенние каникулы.

Как сообщает Report, 5-дневные каникулы продлятся до 20 ноября.

Отметим, что занятия в средних школах начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня. Учебный год состоит из двух полугодий. Первое полугодие охватывает период с 15-го сентября по 26 января, второе полугодие - с 1 февраля по 14 июня. 5-дневные осенние каникулы охватывают 16-20 ноября, а зимние каникулы - 27-31 января.

Для учащихся начальных классов предусмотрены также дополнительные 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).