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С сегодняшнего дня в ряде городов Азербайджана открываются школы

С сегодняшнего дня в ряде городов Азербайджана открываются школы Согласно соответствующему решению коллегии Министерства образования, с сегодняшнего дня, то есть с 17 мая, в учебных заведениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки, а также Абшеронского района, частично восстанавливается очная форма обучения
Наука и образование
17 мая 2021 г. 00:25
С сегодняшнего дня в ряде городов Азербайджана открываются школы

Согласно соответствующему решению коллегии Министерства образования, с сегодняшнего дня, то есть с 17 мая, в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки, а также Абшеронского района, частично восстанавливается очная форма обучения.

Как сообщили Report в Министерстве, с указанной даты в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе, обучение для учащихся V-IX классов будет проводиться 2 раза в неделю, учеников начальных классов (I-IV классы) - 3 раза в неделю в очной форме.

В школах, расположенных в городах Гянджа и Шеки, плотность учеников в которых позволяет рассчитывать на дистанцию между учащимися не менее 1.5 метра, очные занятия для подготовительных групп будут проводиться 4 раза в неделю, учащиеся I-IX классов будут посещать занятия 5 раз в неделю.

Кроме того, во внешкольных образовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Шеки, Гянджи и Абшерона занятия в кружках в младших и средних возрастных группах (I-IX классы) будут проводиться 2 раза в неделю.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki və Abşeronda məktəblər açılır

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