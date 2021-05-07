Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне

Согласно соответствующему решению коллегии Министерства образования, с 17 мая в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки, а также Абшеронского района, будет частично восстановлена очная форма обучения.

Согласно соответствующему решению коллегии Министерства образования, с 17 мая в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки, а также Абшеронского района, будет частично восстановлена очная форма обучения.

Как сообщили Report в Министерстве, с указанной даты в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе, обучение для учащихся V-IX классов будет проводиться 2 раза в неделю, учеников начальных классов (I-IV классы) - 3 раза в неделю в очной форме.

В школах, расположенных в городах Гянджа и Шеки, плотность учеников в которых позволяет рассчитывать на дистанцию между учащимися не менее 1.5 метра, очные занятия для подготовительных групп будут проводиться 4 раза в неделю, учащиеся I-IX классов будут посещать занятия 5 раз в неделю.

Кроме того, во внешкольных образовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Шеки, Гянджи и Абшерона занятия в кружках в младших и средних возрастных группах (I-IX классы) будут проводиться 2 раза в неделю.