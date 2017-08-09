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    С сегодняшнего дня начинается регистрация абитуриентов, поступивших в колледжи

    Список требуемых документов абитуриенты могут узнать в учебных заведениях, в которые они поступили© Report

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня началась регистрация абитуриентов, принятых в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования (9 классов).

    Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты до 21 августа должны пройти регистрацию в колледжах, в которые поступили, представив требуемые документы. Их список они могут узнать в учебных заведениях, в которые поступили.

    Если абитуриент не пройдет регистрацию в указанный срок, то это будет расцениваться как отказ от зачисления на соответствующую специальность, они будут исключены из списка поступивших.

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