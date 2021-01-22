С 15 сентября по настоящее время COVID-19 заразились 14 758 учащихся

Сегодня у нас 50 214 преподавателей старше 50 лет, которых будут вакцинировать

В Азербайджане число зараженных коронавирусом учеников на 1 января составило 20 человек, работников образования - 5 человек.

Как сообщает Report, об этом на брифинге по организации деятельности образовательных учреждений в период особого карантинного режима заявил советник министра образования Рустам Агаев.

Советник министра отметил, что с 15 сентября по сегодняшний день коронавирусом заразились 14 758 человек:

"Число зараженных среди работников образования составило 7 090. Число зараженных среди учащихся I-IV классов составило 2 246. Это составляет 15% от общего числа зараженных вирусом учеников. В V-IX классах заразились 4 411, в X-XI - 7 525 учащихся, что составляет 51% от общего числа учащихся".

Р.Агаев отметил что сегодня у нас 50 214 преподавателей старше 50 лет, которых будут вакцинировать: "На первом этапе вакцинация 7 090 работников образования, инфицированных коронавирусом, невозможна".