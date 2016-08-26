Русский сектор факультета журналистики БГУ могут закрыть

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане за последние 3 года, то есть с момента проведения экзамена по выявлению способностей для желающих поступить на факультет журналистики БГУ, впервые были полностью заполнены плановые места в азербайджанский сектор факультета.

Об этом в заявлении Report сказал и.о. декана факультета журналистики БГУ, профессор Джахангир Мамедли.

По его словам, полностью заполнены 60 плановых мест на очное отделение азербайджанского сектора факультета, 15 мест на заочное отделение и 15 мест для английского сектора факультета: "Единственная проблема с русским сектором. В этом году на 15 плановых мест поступил 1 абитуриент. Создание группы с одним студентом не представляется возможным. В прошлом году в русский сектор факультета поступили 4 абитуриента, и поэтому группу удалось создать".

Отметим, что на данный момент регистрация абитуриентов на оставшиеся свободными плановые места вузов продолжается. Процесс завершится 31 августа.