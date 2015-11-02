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    Азербайджан и Россия создадут Международную ассоциацию вузов

    Микаил Джаббаров: Первое заседание ассоциации состоится в Баку в ноябре

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия договорились о создании Международной ассоциации образовательных организаций высшего образования двух стран.

    Как сообщает Report, такая договоренность были достигнута в ходе встречи министра образования и науки России Дмитрия Ливанова и министра образования Азербайджана Микаила Джаббарова в Москве.

    В ходе встречи российский министр заявил, что сфера образования является одной из ключевых направлений взаимодействия между Азербайджаном и Россией.

    Министры обсудили вопрос обучения азербайджанских граждан в российских вузах в рамках предоставляемых Россией квот. В этом учебном году в рамках квоты принято 208 человек.

    "Минобрнауки России традиционно оказывает максимальное содействие в подготовке кадров для Азербайджанской Республики по специальностям, приоритетным для национальной экономики", - рассказал Д.Ливанов.

    "Спасибо вам за эту инициативу. Мы со своей стороны будем делать все необходимое, и уже в ноябре в Баку состоится первое заседание ассоциации", – указал М.Джаббаров.

    Отметим, что министр образования Азербайджана прибыл в Москву для участия в IV Международном форуме "Открытые инновации - 2015".

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