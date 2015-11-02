Азербайджан и Россия создадут Международную ассоциацию вузов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия договорились о создании Международной ассоциации образовательных организаций высшего образования двух стран.

Как сообщает Report, такая договоренность были достигнута в ходе встречи министра образования и науки России Дмитрия Ливанова и министра образования Азербайджана Микаила Джаббарова в Москве.

В ходе встречи российский министр заявил, что сфера образования является одной из ключевых направлений взаимодействия между Азербайджаном и Россией.

Министры обсудили вопрос обучения азербайджанских граждан в российских вузах в рамках предоставляемых Россией квот. В этом учебном году в рамках квоты принято 208 человек.

"Минобрнауки России традиционно оказывает максимальное содействие в подготовке кадров для Азербайджанской Республики по специальностям, приоритетным для национальной экономики", - рассказал Д.Ливанов.

"Спасибо вам за эту инициативу. Мы со своей стороны будем делать все необходимое, и уже в ноябре в Баку состоится первое заседание ассоциации", – указал М.Джаббаров.

Отметим, что министр образования Азербайджана прибыл в Москву для участия в IV Международном форуме "Открытые инновации - 2015".