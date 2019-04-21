"Роскосмос" опубликовал звуки нейтронных звезд - ВИДЕО

Телестудия госкорпорации "Роскосмос" опубликовала на YouTube видеоролик с "музыкой", издаваемой пульсарами - быстро вращающимися нейтронными звездами, для этого радиосигналы от далёких светил перевели в звуковые волны, сообщается на странице телестудии.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Переведя частоту сигналов в звуковые волны, можно получить музыку. Звуковой ряд создан на основе данных космического телескопа "Спектр-Р" проекта "Радиоастрон", - говорится в подписи к видео.