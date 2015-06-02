Рена Мустафаева: Я верю, что выпускники БВШН скажут свое достойное слово в мировой науке - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Начальник отдела "Образование после дипломного образования (докторантура)" Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), доктор химических наук, профессор Рена Мустафаева родилась в 1955 году в городе Баку. В 1977 году после окончания факультета химии Бакинского Государственного Университета, приступила к трудовой деятельности в ОАО Научно-исследова тельском объединении "Олефин". Долгие годы занимала должности инженера, младшего научного сотрудника, научного сотрудника. В годы своей работы в этом институте она занималась исследовательско й работой, в частности разработкой двух-стадийного процесса получения п-ксилола и п-винилтолуола алкилированием толуола (п-ксилола) метанолом, приготовлением эффективных катализаторов на основе цеолитов, для процесса совместного получения стирола и этилбензола, а также разработкой полифункциональн ых катализаторов, для переработки поликонденсатов и других технических ароматических конденсатов, считавшейся наиболее актуальной проблемой в те годы. В 1995-1997 годах работала педагогом химии в Республиканской гимназии искусств, в 1997-2013 годах, на кафедре "Общей и токсикологическо й химии" Азербайджанского Медицинского Университета последовательно занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора. В результате проводимых в течение долгих лет научных исследований и благодаря усердному труду она удостоилась ученой степени доктора химических наук и ученого звания профессора. В сентябре 2013 года была назначена на должность начальника отдела "Образование после дипломного образования (докторантурa) БВШН. В настоящее время является руководителем этого отдела.

- Рена ханум, какое событие в вашей научной деятельности стало для вас самым незабываемым?

- В моей научной деятельности самыми незабываемыми моментами стали мое первое выступление на научной конференции, первый положительный результат в научных исследованиях, а также защита кандидатской и докторской диссертации. Помимо этого, публикация в 2012 году Немецкой национальной библиотекой моей монографии "Цеолитосодержащ ие катализаторы в процессах алкилирования" в типографии "Lambert Aсademiс Publishing" в Германии и внесение этой публикации этой библиотекой в книжный каталог Германии является для меня одной из незабываемых страниц моей научной деятельности.

- Как возник у вас интерес к естественным наукам и мысль о получении образования по специальности химика?

- Интерес к естественным наукам появился у меня еще с детства в семье. Поскольку мой отец Мехти Мустафаев был человеком, тесно связанным с природой, в нашей семье всегда был большой интерес к природе и естественным наукам, в частности, к химии и биологии. Лично у меня интерес к химии зародился после просмотра в школьные годы фильма, посвящённего результатам научных работ известных в мире ученых-химиков. В этом фильме меня больше всего привлекли кадры, показывающие насколько интересна и разнообразна химия, как наука, и какое она занимает важное место в жизни человека. По окончанию средней школы я сдала документы в Бакинский Государственный Университет и поступила на факультет химии БГУ. Я считаю, что это был самый верный выбор в моей жизни.

- Насколько сложно для женщины быть специалистом по химии? Чем должен уметь жертвовать человек науки?

- Для женщины, будучи матерью, работать в одной из приоритетных сфер Азербайджанской науки – в области химии, с одной стороны трудно и сложно, а с другой интересно и значимо. Конечно, для женщины-исследов ателя важно на протяжении всей своей жизни уметь сочетать все эти 3 важные обязанности – супруги, матери и научного работника, не обделяя вниманием ни одно из вышеназванного. Исследователи же, которые занимаются процессами, применяемыми на практике в области химии, сталкиваются с большими трудностями. Для того, чтобы дать рекомендации по применению химических процессов в промышленности в области нефтехимии, являющейся сферой моих исследований, необходимо проводить опыты в непрерывных условиях и оптимальном режиме. Насколько это сложно для женщины и матери очень хорошо известно химикам. Говоря о трудностях, я не хотела бы пугать молодежь, которая намерена заниматься исследованиями в этой области. При достижении положительных результатов в работе, и если предложенное ваше новшество, подтверждается патентом, то все эти трудности однозначно превращаются в приятные воспоминания.

- В чем Вы больше всего видите плоды своего труда?

- Считаю, что сегодня занимаемая мной ответственная должность в таком престижном учебном заведении как БВШН, уже является результатом моего напряженного труда, в течение долгих лет. Кроме этого, работать плечом к плечу с нашими известными учеными Республики, служащими развитию химической и нефтехимической науки и представляющими ее на самом высоком уровне, также является результатом моего кропотливого труда.

- Какие цели и задачи в своей работе и жизни Вы поставили перед собой? Как вы справляетесь с трудными задачами? Кто является опорой для вас и что помогает вам в этом?

- Главной целью моей научной деятельности является формирование буквально с первых курсов научного мышления у студентов, создание у них интереса к научным исследованиям, а также принятие непосредственног о участие в подготовке высококвалифицир ованных кадров для нефтехимической отрасли и таким образом, обеспечивая научный подход к решению проблем в области нефтехимии, довести Азербайджанскую науку до уровня мировых стандартов.

При осуществлении трудных задач, меня всегда в первую очередь, поддерживала моя семья, а также члены коллектива, с которыми я работала. Наука и образование всегда были приоритетными для нашей семьи и еще со школьных лет между моим братом, сестрой и мной существовала интеллектуальная конкуренция. Мы очень рано потеряли своих родителей и мой брат и моя сестра всегда были опорой для меня. Мой муж, также родился в семье ученого и сам был кандидатом физическо-матема тических наук, поэтому он всегда понимал и поддерживал меня в трудные дни. С годами мои дети также начали понимать, что научная деятельность является неотъемлемой частью моей жизни и насколько она важна для меня. Мой старший сын тоже имеет небольшие заслуги в области науки, являясь кандидатом экономических наук.

- Как вы считаете, что необходимо сделать, чтобы в ближайшем будущем наука в Азербайджане достигла мирового уровня?

- Еще в советское время наш общенациональный лидер Гейдар Алиев с целью развития азербайджанской науки и подготовки национальных ученых кадров предпринял первые шаги в этом направлении, обеспечив обучение азербайджанской молодежи в России и других зарубежных странах, и особенно уделив внимание вопросам освоения зарубежного научного опыта, а так же обмена опыта с учеными мира. Этим он показал на что способна азербайджанская молодежь. Сегодня эти кадры успешно трудятся в сфере науки, промышленности и экономики нашей страны во имя блага Азербайджанского государства. После приобретения нашим государством независимости, также были достигнуты определенные успехи в сфере науки. Можно сказать, что азербайджанские ученые уже являются активными исследователями в ряде научных центров мира. Считаю, что подготовка магистров и докторантов должна быть поручена университетам, которые владеют материально-техн ической базой науки и образования, сильным кадровым потенциалом и возможностями проведения обмена с ведущими университетами зарубежных стран. Это может способствовать усилению конкуренции между университетами и повышению потенциала высококвалифицир ованных кадров, работающих в наших университетах. Благодаря этому, азербайджанская наука сделала бы, верный шаг для повышения уровня науки до мирового уровня. Подписанный Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым приказ об утверждении "Национальной стратегии по развитию науки в Азербайджанской Республике в 2009-2015 годах" и "Государственной программы по реализации Национальной стратегии по развитию науки в Азербайджанской Республике в 2009-2015 годах" является очевидным показателем постоянного внимания, уделяемого государством развитию науки в Азербайджане. "Национальная стратегия по развитию науки в Азербайджанской Республике в 2009-2015 годах" - это совокупность целей, принципов и подходов по определению научно-исследова тельских приоритетов развития науки и решения важных общественно-куль турных вопросов страны, формирования и модернизации научных инфраструктур, основанных на знаниях экономики нового типа, совершенствовани ю научно-исследова тельских учреждений и в целом, механизмов финансирования науки, подготовке высококвалифицир ованных кадров, сохранению научных школ и обеспечению наследственности в науке, интеграции науки, образования и производства, улучшению социального обеспечения научных работников, усилению нормативно-право вой базы и информационного обеспечения науки, основных направлений государственной политики в области науки и технологий, направленных на интеграцию азербайджанской науки в международное научное пространство. А главной миссией, возложенной на нас – ученых, является достойное выполнение задач, вытекающих из этого распоряжения. Создание тесного сотрудничества между научными и учебными заведениями является одной из поставленных задач. А это невозможно обеспечить одной лишь пропагандой науки. В учебном процессе следует применять такие педагогические методики, с помощью которых возможно было бы привить молодежи навыки научных исследований. Безусловно, в этом процессе играет важную роль первичная академическая подготовка. Учебный процесс должен проводится таким образом, чтобы гармонично сочетались академическая подготовка и научно-исследова тельские навыки. Здесь велика роль наших ученых. Они должны правильно определять перспективность научных исследований, ставить перед собой цель, формировать исследовательску ю группу и в итоге работать с этой командой. Кстати, в настоящее время этот подход применяется в БВШН. Недавно мы провели студенческую научную конференцию с участием 9 транснациональны х компаний. На этой конференции наши студенты выступили со своими научными исследованиями и были проведены обсуждения этих работ. Конечно, определенную роль в решении этих вопросов играет финансирование, но ведь само занятие наукой должно являться удовольствием от решения задачи, ответом на вопросы пытливого ума. При этом очень важно, чтобы талантливый ученый, так же был и способным педагогом. Может быть, это точка зрения женщины-ученого, но я считаю, что если учителем педагогом является женщина-ученая, то она в своих студентах видит свое будущее и последователей, а если учителем педагогом является мужчина-ученый, то некоторые из них воспринимают своих талантливых студентов как своих будущих конкурентов. Естественно, это мое субъективное мнение.

- Какие задачи возложены на отдел "Образование после дипломного образования (докторантура)" Бакинской Высшей Школы Нефти и в чем состоит ваша основная задача?

- Я руковожу всей работой отдела и ответственна за всю ее деятельность. Изучая международный опыт научно-методичес ких услуг, в направлении организации образования на уровне магистратуры и докторантуры, анализирую, готовлю и представляю руководству предложения по усовершенствован ию данной работы. С целью повышения интереса молодежи к науке и улучшения качества обучения и воспитания, а также в целях оказания помощи педагогическим кадрам, я принимаю участие в научно-теоретиче ских, научно-практичес ких конференциях, семинарах и консультациях. С целью организации образования на уровне магистратуры и докторантуры, мы проводим в этой областе социологические опросы и даем определенные предложения.

- Что бы вы порекомендовали азербайджанской молодежи для достижения ими успехов в области науки и образования?

- Что же я могу пожелать нашей молодежи? Прежде всего, молодежь должна определиться в своих желаниях и целях, постоянно читать, проводить исследования, близко знакомиться с научными исследованиями, проводимыми по интересующим их отраслям в ведущих странах мира. Для этого, они должны обязательно знать иностранные языки. Надо иметь ввиду, что в жизни достигают успеха именно те люди, которые заняты любимым делом. Молодежь не должна забывать о том, что если мы хотим выдвинуть нашу науку на общемировое пространство, то они должны расширять сферу своих познаний и принимать непосредственное участие в осуществлении этих работ. Можно сказать, что участвуя в работе различных студенческих научных обществ, они могут достичь своих первых успехов. Действительно, только человека, познавшего науку, можно назвать совершенным. Только лишь упорство и терпение поможет молодежи занять достойное место в обществе. В настоящее время в БВШН обучаются студенты, показавшие на приемном экзамене самые высокие результаты. В БВШН созданы все необходимые условия для успешного учебного процесса и обеспечения образования на самом высоком уровне. Здесь трудится профессиональный профессорско-преподавательский состав и постепенно создаются лаборатории для проведения научных исследований. Я верю, что будущие выпускники БВШН скажут свое достойное слово в мировой науке.