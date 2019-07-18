Ректор: В АГУНП есть студенты, которые учатся уже 9 лет

В этом году впервые из 2 826 студентов Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) выпускниками стали 2 416 человек, а 410 студентов не смогли окончить учебу".

Как передает Report, об этом сообщил ректор АГУНП Мустафа Бабанлы.

Он подчеркнул, что это не огорчило его как ректора: "Этот вопрос, наверно, должен был огорчить меня. Однако, наоборот, я рад, что люди понимают, что не достойны получить диплом. Я также рад тому, что 4 из 7 человек, которые не могли окончить образование в течение 8 лет, в этом году стали выпускниками. Оставшиеся трое перешли на 9-й год обучения".