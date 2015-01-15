​БВШН и Хьюстонский университет США подписали Протокол о соглашении по совместной подготовке магистров

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Находящаяся по приглашению ректора Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмара Гасымова делегация Хьюстонского Университета США, возглавляемая ректором и президентом вуза Рену Хатурой, в рамках визита посетила могилу Общенациональног о лидера Гейдара Алиева в Аллее Почетного захоронения и Аллею Шехидов. Затем делегация провела ряд деловых встреч в Бакинской Высшей Школе Нефти, cообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Ректор Э. Гасымов напомнил о большой истории связей между Азербайджаном и США и отметил, что отношения между городами Баку и Хьюстон, братствующими с 1976 года, находятся на высоком уровне. Он также добавил, что благодаря особому вниманию президента Азербайджана Ильхама Алиева к истории отношений Азербайджана и США, к их развитию в современных условиях многовекторные узы сотрудничества между США и Азербайджаном развиваются по восходящей линии. Ректор подробно рассказал гостям об истории создания, деятельности, целях и о достигнутых за короткий срок успехах БВШН.

Э.Гасымов сообщил о заинтересованнос ти в создании взаимного сотрудничества между БВШН и Хьюстонским Университетом по специальностям Нефтегазовой инженерии и Химической инженерии и осуществления в рамках этого сотрудничества обмена студентами и специалистами, подготовки и внедрения образовательных программ, проведения совместных исследований и др.

В свою очередь, ректор и президент Хьюстонского Университета Рену Хатур напомнила, что впервые посещает Азербайджан и выразила глубокую благодарность ректору БВШН Э.Гасымову за это приглашение. Она отметила, что связи в сфере образования имеют значительную роль в развитии межгосударственн ых отношений.

На встрече также были обсуждены будущие перспективы взаимного сотрудничества.

Затем между двумя вузами был подписан Протокол о соглашении по совместной подготовке магистров.

После встречи с ректором БВШН, ректор и президент Хьюстонского Университета США Рену Хатур провела встречу с профессорско-пре подавательским составом и студентами БВШН. На встрече студенты были подробно проинформированы о Хьюстонском университете и было отмечено, что профессорско-пре подавательский состав этого университета состоит из опытных и известных научных деятелей мира, большинство из которых являются лауреатами Нобелевской премии и премии Тони. Рена Хатур довела до внимания студентов, что возглавляемый ею Университет по разнообразию этнического состава студентов является вторым самым большим университетом США и общее число обучающихся здесь студентов достигает 40.750 человек.

По завершении встречи ректору и президенту Хьюстонского Университета был вручен диплом "Почетного гостя" Бакинской Высшей Школы Нефти.

Для гостей в рамках визита были организованы экскурсии в исторические и современные культурные места Баку, а также знакомство с новостроящимся кампусом БВШН и нефтяными месторождениями Биби-Эйбат.

Для информации отметим, что Рена Хатур родилась 29 июня в 1955 году в Индии. Получила бакалаврское образование по специальности инженера в Университете Канпура. Образование по степени магистра и докторантуры по специальности политолога получила в Университете Пурду. Известная ученая в области международной экологической политики Р.Хатур является автором многих книг и статей. До назначения ректором в Хьюстонском Университете она на протяжении 22 лет работала на разных должностях во Флоридском Университете. С 2008 года Р.Хатур является ректором и президентом Сети Хьюстонского Университета. Она первая ректор-женщина и первая индийская иммигрантка, которая возглавляет вуз научно-исследова тельского направления в США. В настоящее время Р.Хатур является членом Американского Образовательного Совета, Федерального Резервного Банка Далласа, Большого Хьюстонского Партнерства, Хьюстонского Технологического Центра, Политического совета Техасского Медицинского Центра, Форума высшего образования по бизнесу и Совета Иностранных связей.

Напомним, что в Хьюстонском Университете традиционно каждый год вспоминают жертв Ходжалинского геноцида, а также проводят ряд мероприятий, связанных с историей и культурой Азербайджана.