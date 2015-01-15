​БВШН и Хьюстонский университет США подписали Протокол о соглашении по совместной подготовке магистров

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Находящаяся по приглашению ректора Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмара Гасымова делегация Хьюстонского Университета США, возглавляемая ректором и президентом вуза Рену Хатурой, в рамках визита посетила могилу Общенациональног
Ректор Э. Гасымов напомнил о большой истории связей между Азербайджаном и США и отметил, что отношения между городами Баку и Хьюстон, братствующими с 1976 года, находятся на высоком уровне. Он также добавил, что благодаря особому вниманию президента Азербайджана Ильхама Алиева к истории отношений Азербайджана и США, к их развитию в современных условиях многовекторные узы сотрудничества между США и Азербайджаном развиваются по восходящей линии. Ректор подробно рассказал гостям об истории создания, деятельности, целях и о достигнутых за короткий срок успехах БВШН.
Э.Гасымов сообщил о заинтересованнос
В свою очередь, ректор и президент Хьюстонского Университета Рену Хатур напомнила, что впервые посещает Азербайджан и выразила глубокую благодарность ректору БВШН Э.Гасымову за это приглашение. Она отметила, что связи в сфере образования имеют значительную роль в развитии межгосударственн
На встрече также были обсуждены будущие перспективы взаимного сотрудничества.
Затем между двумя вузами был подписан Протокол о соглашении по совместной подготовке магистров.
После встречи с ректором БВШН, ректор и президент Хьюстонского Университета США Рену Хатур провела встречу с профессорско-пре
По завершении встречи ректору и президенту Хьюстонского Университета был вручен диплом "Почетного гостя" Бакинской Высшей Школы Нефти.
Для гостей в рамках визита были организованы экскурсии в исторические и современные культурные места Баку, а также знакомство с новостроящимся кампусом БВШН и нефтяными месторождениями Биби-Эйбат.
Для информации отметим, что Рена Хатур родилась 29 июня в 1955 году в Индии. Получила бакалаврское образование по специальности инженера в Университете Канпура. Образование по степени магистра и докторантуры по специальности политолога получила в Университете Пурду. Известная ученая в области международной экологической политики Р.Хатур является автором многих книг и статей. До назначения ректором в Хьюстонском Университете она на протяжении 22 лет работала на разных должностях во Флоридском Университете. С 2008 года Р.Хатур является ректором и президентом Сети Хьюстонского Университета. Она первая ректор-женщина и первая индийская иммигрантка, которая возглавляет вуз научно-исследова
Напомним, что в Хьюстонском Университете традиционно каждый год вспоминают жертв Ходжалинского геноцида, а также проводят ряд мероприятий, связанных с историей и культурой Азербайджана.
News DepartmentАвтор новости
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