Ректор Эльмар Гасымов встретился с группой президентских стипендиатов

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился со студентами вуза, поступившими в БВШН в этом году и удостоенными президентской стипендии.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Ими стали 26 студентов вуза, что является рекордным показателем в стране. Открывая встречу, ректор познакомился с каждым из Президентских стипендиатов, и поздравил их с поступлением в БВШН.

Выступая перед студентами, Эльмар Гасымов особо отметил, что присуждение Президентской стипендии 17-летним молодым людям – большая честь и успех, которыми они могут гордиться. «Вы должны достойно нести это высокое звание, а Высшая школа окажет вам необходимую поддержку для вашей успешной учебы и всестороннего развития», – сказал ректор.

Тринадцать студентов учатся по специальности «Информационная безопасность», а остальные – по специальности «Инженер по автоматизации процессов». По тринадцать человек из Президентских стипендиатов БВШН 2018 года набрали на вступительных экзаменах 700 и 695 баллов. Среди 26 студентов вуза, удостоенных Президентской стипендии, шесть девушек и 20 юношей.