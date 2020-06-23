Ректор БВШН: Студенты должны требовать качественного образования

Эльмар Гасымов https://report.az/storage/news/887ea05f400585e8ee33c32604ad72b5/5bcebc33-abf1-4615-8b41-76a04422f1a9_292.jpg

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов ответил на вопросы связанные с деятельностью возглавляемого им высшего учебного заведения.

Report представляет интервью ректора:

- В связи со сложившейся ситуацией как со стороны государства, так и со стороны Минобразования, которое является структурой непосредственно относящейся к этой сфере, были сделаны значительные уступки студентам в учебном процессе и экзаменах. Как бы Вы охарактеризовали эти уступки, как человек с многолетним опытом работы в сфере образования?

- В целом я хотел бы отметить, что Азербайджан является одной из стран, которая выбрала наиболее успешную стратегию в период пандемии. Принятие превентивных мер под руководством президента Ильхама Алиева и при поддержке первого вице-президента Мехрибан Алиевой с целью минимизации негативных последствий пандемии является успешным примером для многих стран с точки зрения обеспечения здоровья населения и экономической стабильности.

Если говорить о системе образования, то можно сказать, что пандемия изменила формат образования в мире. Обеспечение непрерывности образования в системе образования является обязательным условием, и, когда это не может быть достигнуто классическими методами, должны быть созданы альтернативные механизмы. Отрадно, что переход к дистанционному образованию, которое применяется в ряде стран мира, был успешным и быстрым в нашей стране.

Благодаря инициативам и указаниям, исходящим непосредственно от главы государства, решениям, принятым Кабинетом Министров, планам действий, реализуемым Министерством образования, местная система управления образованием была своевременно автоматизирована.

Организация телевизионных уроков Министерством образования, реализация проекта "Виртуальная школа", проведение онлайн-тренингов по дистанционному образованию для учителей, оказание менторской поддержки учителям, проведение министром образования Джейхуном Байрамовым обсуждений с руководителями высших учебных заведений и представителями Союза студенческих молодежных организаций способствовали этому процессу. В целом, господин министр высоко оценил наши эффективные предложения в этот период и оказал содействие в их реализации.

Как вы знаете, в течение прошедшего периода были успешно организованы занятия в высших и средних специальных учебных заведениях с использованием различных онлайн-платформ. Согласно последним статистическим данным, более 100 000 студентов и преподавателей присоединились к занятиям.

Кроме того, Кабинет министров своевременно принял решение "Об оплате расходов на обучение студентов, являющихся членами семей из социально уязвимых групп населения". Данное решение, которое распространяется на студентов, принадлежащих к более чем 22 000 уязвимым группам населения и обучающихся в высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях, оказало неоценимую поддержку гражданам в эти трудные времена. Как известно, 50% расходов, связанных с обучением студентов, принадлежащих к вышеуказанной категории населения, в течение весеннего семестра 2019-2020 учебного года и 50% расходов, связанных с обучением этих студентов в течение осеннего семестра 2020-2021 учебного года, будут оплачиваться в электронном виде из государственного бюджета.

Кстати, я хотел бы также отметить, что наши студенты освобождены от оплаты стоимости повторных экзаменов.

Соответствующие органы приняли правильные решения относительно проведения итоговых оценок в общеобразовательных учреждениях, организации выпускных экзаменов и летних экзаменационных сессий в учебных заведениях, включая вузы. В этом контексте я высоко ценю уступки, предоставляемые студентам отдельными учебными заведениями. Многие важные решения были приняты в пользу студентов. Так, высшие учебные заведения принимали смягчающие меры, касающиеся организации онлайн-классов, экзаменов, выпускных работ, а также внесения платы за обучение.

- Какую работу проводила Бакинская Высшая Школа Нефти, которую Вы возглавляете, в этот период?

- Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) инициировала много новшеств в связи с переходом на онлайн-образование. Благодаря своевременным решениям Ученого совета удалось успешно сформировать дистанционное обучение. Впервые в нашей стране в БВШН были проведены финальные онлайн-экзамены для оценки результатов онлайн-образования. Экзамены проводились через LMS (Learning Management System - Система управления обучением). В отличие от традиционных экзаменов, на этот раз экзамены проводились тестовым методом, а тесты, как известно содержат более упрощенные вопросы.

Кроме того, студенты Бакинской Высшей Школы Нефти, получившие сертификаты об успешном окончании курсов, организованных в рамках глобальной лицензионной программы дистанционного обучения Coursera for Campus Стэнфордского университета США, были освобождены от сдачи выпускных экзаменов по соответствующим предметам. Процесс онлайн-защиты выпускных работ также завершился без проблем.

Студенты 5 курса, выполнившие все условия учебной программы в 2019/2020 учебном году и успешно прошедшие сертификацию по всем преподаваемым предметам, защитили онлайн свои выпускные работы, а магистранты защитили онлайн свои диссертации. Процесс защиты осуществлялся в режиме реального времени через онлайн-платформу MS Teams с участием членов Государственной итоговой аттестационной комиссии и Специализированного ученого совета.

В соответствии утвержденным Кабинетом Министров планом действий по оплате расходов на обучение студентов, являющихся членами семей из социально уязвимых групп населения, студенты БВШН, относящиеся к этой категории, получили возможность воспользоваться указанной компенсацией.

Наряду со всем этим я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что учащиеся Высшей Школы воспользовались этими льготами меньше, чем студенты других учебных заведений. На тот момент, когда было принято решение о предоставлении студентам экзаменационных уступок, наши студенты уже сдали финальные экзамены. Это связано с тем, что БВШН проводит обучение на основе учебной программы Университета Хериота-Уатта (Великобритания). Также мы начинаем семестровые занятия раньше, чем другие университеты.

Вторая причина заключается в том, что в Высшей Школе приняты стандарты по обеспечению качества преподавания, уроков и экзаменов, и мы должны соблюдать эти требования. Наши студенты очень хорошо знают эти правила.

На многочисленных онлайн-встречах я неоднократно заявлял, что в условиях современного рынка труда работодатели будут обращать больше внимания вашим знаниям, социальным навыкам и опыту, чем дипломам. Поэтому освобождение студента от занятий, в качестве предоставленной ему уступки или сдача студентом семестрового экзамена на льготных основаниях не сулят ему ничего хорошего в будущем. Отрадно, что наши студенты с пониманием отнеслись к этому. Я, пользуясь этой возможностью, хочу поблагодарить каждого из них.

Считаю, что современные студенты не должны ждать экзаменационных уступок, а должны усердно работать, уметь приспосабливаться к сложной ситуации и принимать решения на будущее. Тем не менее, я слежу за процессами и вижу, что студенты других университетов все еще требуют новых уступок. Все они - наши дети, конечно, каждый из нас хочет, чтобы они выходили из этих процессов с наименьшим для себя вредом. Но мы также должны думать об их будущем.

Они могут не понимать педагогов сегодня, но они могут быть уверены, что решения, принятые сегодня, принесут им много пользы в будущем.