Ректор-азербайджанец награждён российской медалью в сфере образования

Ректор Московского государственного гуманитарно-экономического университета Вагиф Байрамов награждён медалью «За выдающиеся заслуги» Российской академии образования.

Как сообщает российское бюро Report,вручение медали состоялось сегодня, 11 сентября, на заседании президиума Российской академии образования.

В интервью Вагиф Байрамов отметил, что данная награда является одной из самых высоких в сфере образования:

«Само название «За выдающиеся заслуги» уже говорит об уровне медали. Это одна из самых высоких наград, которой сегодня Российская академия образования отмечает тех, кто трудится в этой сфере. Я в сфере образования уже 35 лет, из которых 14 лет ректор. То, что сегодня отметили мой труд и представили к такой награде - очень большая честь. Думаю в дальнейшем все, что я буду делать в сфере образования, будет иметь ещё более значимый уровень».

Игбал Рустамов