Рекордное количество стран примет участие в Чемпионате мира по игре "Что? Где? Когда?" в Баку

7-8 сентября Баку примет XVII Чемпионат мира по игре «Что? Где? Когда?».

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Ассоциации Интеллектуальных Клубов Азербайджана, в чемпионате примут участие рекордные 75 команд из 29 стран мира.

Среди участников – звезды телевизионных клубов «Что? Где? Когда?», передачи «Брэйн Ринг» и других телевизионных проектов. Азербайджан представлен 11 командами.

Организатор мероприятия – Ассоциация Интеллектуальных Клубов Азербайджана по лицензии телекомпании «ИГРА-ТВ», при финансовой и организационной поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Решение о проведении в Баку Чемпионата мира было принято 20 октября 2018 года: Правление Международной Ассоциации Клубов «Что? Где? Когда?», на основании обращения Ассоциации Интеллектуальных Клубов Азербайджана и клуба интеллектуальных игр «Ичеришехер», выбрало местом проведения чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?» 2019 года город Баку.

"Таким образом, Чемпионат Мира по игре «Что? Где? Когда?» возвращается в Азербайджан спустя 15 лет. Хотим отметить, что развитию интеллектуальных игр в Азербайджане всегда уделялось особое внимание со стороны руководства страны. Именно по инициативе и при поддержке господина Ильхама Алиева первые три Чемпионата Мира по игре «Что? Где? Когда?» в 2002, 2003 и 2004 годах состоялись в Баку", - отметили в пресс-службе Ассоциации.