Региональный президент BP побывал в БВШН

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча Регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонса с профессорами, преподавателями, студентами и сотрудниками вуза, сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН. В ней приняли участие представители руководства BP, других нефтяных компаний, местных и зарубежных средств массовой информации. На встрече, прошедшей в Зале собраний кампуса БВШН, Гари Джонс провел мастер-класс на тему "Лидерство".

Открывая встречу, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал всех участников встречи и выразил благодарность Региональному президенту BP за важную и своевременную лекцию. Он поздравил компанию в связи с 25-летием деятельности BP в Азербайджане и высоко оценил работу компании по реализации в республике социально значимых проектов. Затем ректор вручил Гари Джонсу Диплом Почетного гостя БВШН за постоянное внимание к Высшей школе и заметный вклад в развитие сотрудничества вуза и компании BP.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс поблагодарил ректора за тесное сотрудничество. Он отметил, что поддержка образования в Азербайджане, в том числе в области подготовки специалистов для нефтегазовой индустрии, является одним из основных направлений социальных инвестиционных программ компании. Господин Джонс с удовлетворением отметил, что из 13 человек, принятых на работу в BP в 1017 году по специальности "Нефтегазовая инженерия", пять человек являются выпускниками БВШН. Он также сообщил, что из 26 студентов, проходивших летом этого года производственную практику в компании, 14 стажеров были студентами Высшей школы.

В своем выступлении Гари Джонс рассказал об успехах, достигнутых за 25 лет деятельности компании в Азербайджане, политике в области национализации кадров и специальных программах, предоставляющих студентам и выпускникам вузов возможности стажировки и трудоустройства в BP. Затем он поделился видением и мыслями о том, что такое лидерство, и провел со студентами дискуссию о воспитании лидерских качеств и чертах, присущих настоящему лидеру. Гари Джонс также рассказал о собственном опыте, главных этапах карьеры и основных направлениях деятельности в компании BP, где он работает с 1981 года. В заключение встречи, прошедшей в форме интерактивного и откровенного общения, Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции ответил на многочисленные вопросы участников.