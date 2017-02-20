Расим Балаев: Я верю, что моя главная роль еще впереди

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла творческая встреча студентов и преподавательского состава БВШН с известным актером театра и кино, кавалером ордена "Славы", президентским стипендиатом, народным артистом Азербайджана Расимом Балаевым. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Выступивший с приветственной речью ректор БВШН Эльмар Гасымов, рассказал присутствующим о самых важных этапах жизни и творчества известного актера, назвав его легендой азербайджанского кино и театра.

"Расим Балаев воплотил на экране неповторимые образы истинных патриотов нашей родины, смелых людей, готовых пойти на подвиг", - отметил Э. Гасымов.

Ректор подчеркнул, что азербайджанское государство всегда высоко оценивало творчество именитого актера. "Общенациональный лидер Гейдар Алиев дал звание заслуженного артиста Расиму Балаеву, когда тому исполнилось 28 лет, а звание народного артиста ему было присвоено в 34 года", - сказал ректор.

Эльмар Гасымов отметил, что по указу великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева Р. Балаев был награжден орденом "Славы", а распоряжением президента Ильхама Алиева актеру была предоставлена президентская стипендия.

Известный актер поблагодарил руководство БВШН за организацию этой встречи. Он отметил, что ему приятно выступать перед такой аудиторией, ведь в Высшей школе учатся студенты, набравшие самые высокие баллы на вступительных экзаменах. Р. Балаев рассказал о своей юности, студенческих годах, творческом становлении, важных вехах развития театрального искусства и кино в Азербайджане, взаимоотношениях с коллегами-актерами. Вспоминая интересные, порой курьезные истории, случавшиеся во время съемок, известный актер отметил, что телевизор никогда не заменит большого экрана. "Человек с пультом перед домашним экраном и человек, специально идущий в кинотеатр, с семьей, с друзьями, - это разные зрители, разное ощущение", - сказал Р. Балаев.

Он подчеркнул, что искусство должно воспитывать. "Цель искусства – совершенствовать эстетический вкус у человека, делать его лучше, чище и добрее", - отметил Р. Балаев.

Говоря об актерской профессии, Р. Балаев подчеркнул, что еще не сказал последнего слова в творчестве. "Я верю, что моя главная роль еще впереди!", - подытожил свою речь Р. Балаев.

Во время творческой встречи известный актер по просьбе студентов БВШН продекламировал знаменитое стихотворение Микаила Мушфига "Yenə o bağ olaydı", а студентка БВШН Назпери Исфандиярзаде, обучающаяся по специальности "Химическая инженерия", прочла одну из газелей великого Насими. Высоко оценив талант Назпери, Расим Балаев пожелал всем студентам БВШН успехов и ответил на их многочисленные вопросы. В заключение ректор Эльмар Гасымов выразил благодарность Расиму Балаеву за интересную беседу и вручил ему диплом "Почетного гостя" БВШН.