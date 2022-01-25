Рабочая группа конкурса "Восхождение" встретилась с победителями

Рабочая группа конкурса "Yüksəliş" (Восхождение) встретилась с победителями конкурса.

Рабочая группа конкурса "Yüksəliş" (Восхождение) встретилась с победителями конкурса.

Как сообщает Report, в ходе встречи руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев поинтересовался ходом реализации представленной победителям годичной программы саморазвития.

Победители подробно рассказали о текущей программе менторства. Кроме того, они провели обмен мнениями о дальнейшей деятельности "Клуба восхождение", созданного для установления связей между нынешними и будущими победителями.

Победители конкурса также были проинформированы о процессе организации следующего конкурса "Восхождение". В свою очередь, победители высказали свои мнения и предложения относительно конкурса.

Отметим, что процесс подготовки ко второму этапу конкурса "Восхождение" продолжается. В ближайшие дни общественность будет проинформирована о начале этапа регистрации.

Цель конкурса "Yüksəliş", учрежденного распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года, - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы на фоне стремительно меняющихся условий в развитие управленческого механизма и создать резервную базу кадров страны.