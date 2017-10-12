Пять студентов БВШН продолжат учебу в Греции

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Пять студентов четвертого курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности "Инженер по автоматизации процессов", продолжат обучение в Греции в рамках программы Эразмус+.

Как сообщает Report со ссылкой на БВШН, выбранные за отличные успехи в учебе, победы в студенческих конкурсах и другие достижения, Амираслан Бахшилы, Гюльшан Гаджибалаева, Рамзия Гаразаде, Эльтун Ибрагимов и Медина Шукюрли в течение осеннего семестра 2017-2018 учебного года будут учиться в Пирейском университете прикладных наук (PUAS) в Афинах.

Договор о сотрудничестве, который БВШН и PUAS подписали в 2016 году в рамках программы Эразмус+, не только предоставляет студентам возможность обучения за рубежом, но и призван способствовать укреплению партнерских связей Азербайджана и Греции в области науки и образования.