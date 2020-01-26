Сегодня пройдут вступительные экзамены по иностранному языку для приема в докторантуру и диссертантуру.

Как передает Report, экзамены пройдут в 4 зданиях в Баку и в одном здании в Нахчыване и начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзамена завершится режим пропуска на экзамен, и после этого кандидатов не будут впускать на экзамен.

Для участия в экзамене кандидаты должны предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность, а также пропуск на экзамен. В случае отсутствия одного из указанных документов или несоответствия между документами кандидат не будет допущен на экзамен.

Напомним, что для проверки уровня владения кандидатов иностранным языком на экзамене будут представлены следующие блоки:

1. Блок навыков чтения;

2. Блок навыков понимания речи на слух;

3. Блок использования речи (лексико-грамматические задания);

4. Блок навыков письма (написание эссе).

Правильный ответ на каждое из 40 тестовых заданий по первым трем блокам оценивается в один балл, неправильный ответ не снимает баллов. Эссе оценивается по десятибалльной шкале. Таким образом, кандидат может набрать максимум 50 баллов на экзамене. Кандидаты, набравшие минимум 20 процентов баллов по каждому блоку, и 25 баллов в целом, считаются набравшими проходной балл и допускаются на экзамен по философии.

На ответы на экзаменационные вопросы и написание эссе дается в общей сложности 2 часа 30 минут (в том числе на полтора часа на ответы на тестовые вопросы и час на написание эссе).

Для сведения отметим, что 1328 кандидатов прошли регистрацию для сдачи экзамена на английском языке, 61 – на французском, 61 – на немецком. 35 кандидатов, предоставивших соответствующий сертификат в Государственный экзаменационный центр, были освобожден от сдачи экзамена по иностранному языку.