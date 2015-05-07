Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Проводится двухэтапный конкурс, связанный с размещением педагогов, работающих на постоянной основе в общеобразовательных школах, находящихся в подчинении Управления образования города Баку.

Как сообщили Report в управлении, на первом этапе участники ответят на тестовые вопросы по специальности, а на втором этапе должны будут пройти собеседование.

Регистрация желающих участвовать в конкурсе завершилась 1 мая.

I этап конкурса (тестовый экзамен) пройдет 10 мая.

Приходя на экзамен, педагоги должны предъявить удостоверение личности. В противном случае, они не будут допущены к экзамену.