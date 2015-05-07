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    Проводится двухэтапный конкурс, связанный с размещением педагогов

    I этап конкурса пройдет 10 мая

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Проводится двухэтапный конкурс, связанный с размещением педагогов, работающих на постоянной основе в общеобразовательных школах, находящихся в подчинении Управления образования города Баку.

    Как сообщили Report в управлении, на первом этапе участники ответят на тестовые вопросы по специальности, а на втором этапе должны будут пройти собеседование.

    Регистрация желающих участвовать в конкурсе завершилась 1 мая.

    I этап конкурса (тестовый экзамен) пройдет 10 мая.

    Приходя на экзамен, педагоги должны предъявить удостоверение личности. В противном случае, они не будут допущены к экзамену.

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