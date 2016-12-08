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    Проведут 90-летний юбилей Агиля Алиева

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея Агиля Алиева.

    Как передает Report, в декабре 2016 года исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося ученого Азербайджана, заслуженного деятеля науки, члена-корреспондента Национальной академии наук Азербайджана, доктора экономических наук, профессора Агиля Алирза оглу Алиева.

    Агиль Алиев своей плодотворной научно-педагогической деятельностью внес достойный вклад в развитие экономики и образования в Азербайджане.

    Согласно распоряжению, учитывая его важные заслуги перед азербайджанской наукой, Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и министерством образования Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Агиля Алиева.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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