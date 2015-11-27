​Прошла презентация премии "Каспий" и церемония награждения победителей письменного конкурса "Гусейн Джавид. Возвращение на Родину"

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Состоялась церемония награждения победителей письменного конкурса "Гусейн Джавид. Возвращение на Родину" ("Hüseyn Cavid. Vətənə qayıdış"), презентация учрежденной в этом году премии "Каспий", а также книги и фотоальбома "Гусейн Джавид. Возвращение на Родину".

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали ученые, исследователи, руководители медиа-структур, представители СМИ.

По словам председателя Совета прессы Афлатуна Амашова, Гусейн Джавид является одним из видных представителей азербайджанской культуры: "Он считается одним из основоположников романтизма в нашей литературе. Произведения Гусейна Джавида всегда читались с большой любовью".

Главный редактор газеты "Каспий" ("Kaspi") Ильхам Гулиев дал обширную информацию о конкурсе. По его словам, письменный конкурс, являющийся совместным проектом образовательной компания "Каспий" и газеты "Каспий", был объявлен летом 2014 года: "За время конкурса было принято около 100 статей. Отобрав 31 статью, жюри включило их в книгу и определило победителей".

В своем выступлении профессор БГУ Джахангир Мамедли отметил важность изучения журналистами литературы: "Они должны интересоваться творчеством видных представителей литературы и быть заинтересованы в изучении их творчества".

Выступивший исполнительный директор Фонда господдержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли отметил, что газета "Каспий" неоднократно осуществляла успешные проекты, связанные с представителями литературы: "Проведение конкурса, связанного с Гусейном Джавидом, является образцом уважения и оценки его творчества".

Выступившие на мероприятии одобрили инициативу проведения подобных письменных конкурсов.

Для информации отметим, что премия "Каспий" учреждена газетой "Каспий". С этого года премия ежегодно будет выдаваться одному человеку. В этом году премии удостоен Гамид Джафаров, возглавлявший делегацию, доставившую по распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева останки великого Гусейна Джавида из Сибири на Родину. Г.Джафаров сохранил и уберег важные материалы и документы.

Как продолжение проводимой работы, на основе совместного проекта образовательного центра "Каспий" и газеты "Каспий" вышли в свет два издания. Это - сборник представленных на конкурс лучших статей и фотоальбом "Гусейн Джавид. Возвращение на Родину".

Руководитель проекта издания, редактор и оформитель - ученый-исследователь Сона Велиева.

Напомним, что I места удостоен ученый-искусствовед Зиядхан Алиев ("Hüseyn Cavid romantizmi rənglərin işığında"), II места - Эльнара Акимова ("Cavid yaradıcılığı: zamana baxış kontekstində") и III места - Гюльнара Сема ("Cavidanə uçurum").