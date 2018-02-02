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    Пройдет испытательный экзамен по I этапу вступительного экзамена в магистратуру

    Испытательный экзамен состоится 4 февраля

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет испытательный экзамен по I этапу вступительного экзамена в магистратуру вузов и НАНА.

    Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

    Испытательный экзамен состоится 4 февраля и будет организован в 4 зданиях в Баку, Нахчыване и Гяндже.

    Запись для участия на экзамене производилась через интернет, регистрацию прошли 1307 человек.

    Все экзамены начнутся одновременно в 10:00 и продлятся 2 часа 30 минут.

    После экзамена участники должны сдать вопросники и карту ответов контролеру.

    Бакалаврам следует предъявить на экзамен следующие документы:

    - документ, удостоверяющий личность;

    - пропускной экзаменационный лист.

    При отсутствии одного из этих документов или при наличии несоответствия между ними, бакалавр к экзамену допущен не будет.

    Пресс-служба ГЭЦ

    Тел: (+99 412) 502-47-53 (внутренний - 142)

    E-mail: press@dim.gov.az; http://dim.gov.az

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