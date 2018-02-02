Пройдет испытательный экзамен по I этапу вступительного экзамена в магистратуру

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет испытательный экзамен по I этапу вступительного экзамена в магистратуру вузов и НАНА.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Испытательный экзамен состоится 4 февраля и будет организован в 4 зданиях в Баку, Нахчыване и Гяндже.

Запись для участия на экзамене производилась через интернет, регистрацию прошли 1307 человек.

Все экзамены начнутся одновременно в 10:00 и продлятся 2 часа 30 минут.

После экзамена участники должны сдать вопросники и карту ответов контролеру.

Бакалаврам следует предъявить на экзамен следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- пропускной экзаменационный лист.

При отсутствии одного из этих документов или при наличии несоответствия между ними, бакалавр к экзамену допущен не будет.

Пресс-служба ГЭЦ

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