Пройдет испытательный экзамен по I этапу вступительного экзамена в магистратуру

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет испытательный экзамен по I этапу вступительного экзамена в магистратуру вузов и НАНА.
Об этом Report сообщили в ГЭЦ.
Испытательный экзамен состоится 4 февраля и будет организован в 4 зданиях в Баку, Нахчыване и Гяндже.
Запись для участия на экзамене производилась через интернет, регистрацию прошли 1307 человек.
Все экзамены начнутся одновременно в 10:00 и продлятся 2 часа 30 минут.
После экзамена участники должны сдать вопросники и карту ответов контролеру.
Бакалаврам следует предъявить на экзамен следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- пропускной экзаменационный лист.
При отсутствии одного из этих документов или при наличии несоответствия между ними, бакалавр к экзамену допущен не будет.
Пресс-служба ГЭЦ
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Aynur OsmanqızıАвтор новости
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