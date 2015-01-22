Для кандидатов на должности замдиректоров в столичных школах пройдет экзамен

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Пройдет экзамен для кандидатов на должности замдиректоров в столичных школах.

Как сообщает Report, об этом сообщается в информации, распространенной Управлением образования по городу Баку.

Конкурс на вакансии на должности замдиректора по учебно-воспитательной работе, замдиректора по воспитательной работе (организатор) и лаборанта будет состоять из трех этапов. На запланированном на 17-24 января первом этапе экзамена смогут участвовать соответствующие требованиям кандидаты, прошедшие регистрацию на сайте bakuedu.az.

24-25 января кандидатам придется сдать второй, состоящий из двух этапов, экзамен.

Лицам, претендующим на должность замдиректора, предоставят два часа. Один час будет отведен для ответа на 30 вопросов, а второй для написания эссе по определенной теме.

Экзамен на вакансию лаборанта займет 1,5 часа. Один час будет предоставлен для ответа на вопросы, а оставшиеся полчаса - на распечатку представленного им текста.

Выдержавшие два предыдущих этапа кандидаты на третьем этапе примут участие в организованном комиссией собеседовании.

Кандидаты, успешно прошедшие конкурс, займут вакантные должности, а в случае отсутствия вакансий документы кандидатов будут собраны в базе кадров Управления образования по городу Баку. При появлении новых вакансий кандидатов трудоустроят в соответствии с их результатами на конкурсе.