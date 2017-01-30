Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Произошло новое назначение на должность руководителя аппарата министерства образования.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра образования Джейхун Байрамов.

По его словам, на данную должность назначен Фариз Рзаев.

До этого Ф.Рзаев занимал должность заместителя руководителя аппарата.

Отметим, что указанная должность оставалась вакантной после назначения прежнего руководителя аппарата Метина Эйнуллаева замминистра.