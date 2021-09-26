О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане проходит второй этап вступительных экзаменов в резидентуру

В Азербайджане проходит второй этап вступительных экзаменов в резидентуру В Азербайджане сегодня пройдет второй этап вступительного экзамена в резидентуру.
Наука и образование
26 сентября 2021 г. 10:48
В Азербайджане проходит второй этап вступительных экзаменов в резидентуру

В Азербайджане сегодня пройдет второй этап вступительного экзамена в резидентуру.

Как сообщает Report, экзамены начнутся в 11:00 в Баку и Нахчыване и продлятся 2 часа 30 минут.

Для участия во втором этапе экзамена зарегистрировано 814 кандидатов. 709 из них являются выпускниками азербайджанского филиала, 105 кандидатов - российского филиала. На экзамене проверяется знание кандидатом предметов специальности. На экзамене проверяются знания по предметам специальности.

Из 814 человек, которые примут участие в этом этапе, 305 допущены к экзамену по результатам прошлогоднего экзамена, а 509 - в связи с удовлетворительной оценкой на экзаменах в этом году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rezidenturaya qəbul imtahanının 2-ci mərhələsi keçirilir

Самое важное

Генеральный секретарь ООН поблагодарил Азербайджан
Генеральный секретарь ООН поблагодарил Азербайджан
26 сентября 2021 г. 04:26
Движение в Баку будет ограничено на два дня в связи с Днем памяти
Движение в Баку будет ограничено на два дня в связи с Днем памяти
25 сентября 2021 г. 18:05
В армии Азербайджана завершился процесс распределения призывников по воинским частям
В армии Азербайджана завершился процесс распределения призывников по воинским частям
25 сентября 2021 г. 15:01
Байрамов при участии сопредседателей Минской группы встретился с главой МИД Армении  
Байрамов при участии сопредседателей Минской группы встретился с главой МИД Армении  
25 сентября 2021 г. 02:35
В Совете по правам человека ООН Армению призвали выдать Азербайджану карты минных полей
В Совете по правам человека ООН Армению призвали выдать Азербайджану карты минных полей
24 сентября 2021 г. 17:58
Милли Меджлис примет заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны
Милли Меджлис примет заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны
24 сентября 2021 г. 16:14
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Начаты работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу
Начаты работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу
24 сентября 2021 г. 11:10
В Азербайджане более 160 единиц имущества получено преступным путем
В Азербайджане более 160 единиц имущества получено преступным путем
24 сентября 2021 г. 10:40
Президент: Венец нашей победы – это Шушинская операция
Президент: Венец нашей победы – это Шушинская операция
24 сентября 2021 г. 10:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi