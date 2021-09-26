В Азербайджане проходит второй этап вступительных экзаменов в резидентуру

В Азербайджане сегодня пройдет второй этап вступительного экзамена в резидентуру.

В Азербайджане сегодня пройдет второй этап вступительного экзамена в резидентуру.

Как сообщает Report, экзамены начнутся в 11:00 в Баку и Нахчыване и продлятся 2 часа 30 минут.

Для участия во втором этапе экзамена зарегистрировано 814 кандидатов. 709 из них являются выпускниками азербайджанского филиала, 105 кандидатов - российского филиала. На экзамене проверяется знание кандидатом предметов специальности. На экзамене проверяются знания по предметам специальности.

Из 814 человек, которые примут участие в этом этапе, 305 допущены к экзамену по результатам прошлогоднего экзамена, а 509 - в связи с удовлетворительной оценкой на экзаменах в этом году.