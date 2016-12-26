 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Профессор БВШН выступил на международной конференции

    Фуад Велиев выступил с докладом на тему энергосберегающих технологий энергосбережения в системах добычи нефти

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Профессор кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Фуад Велиев принял участие в прошедшей в г. Стамбуле (Турция) IV Международной конференции по энергетическим технологиям. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

    На пленарном заседании профессор БВШН выступил с докладом на тему "Энергосберегающие технологии энергосбережения в системах добычи нефти на основе эффекта отрицательного давления". Выводы представленного доклада вызвали большой интерес участников конференции.

    Профессор Фуад Велиев также выступил на конференции с информацией об Азербайджане и о Высшей школе, которая привлекла большое внимание. Он, в частности, рассказал об истории создания и становления, деятельности и перспективах развития БВШН. Представители различных университетов, проявившие большой интерес к Азербайджану, выразили намерение наладить сотрудничество с Высшей школой в области науки и образования.

    .

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi