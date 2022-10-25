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Проект нового Устава НАНА будет представлен президенту Азербайджана

Проект нового Устава НАНА будет представлен президенту Азербайджана Утвержденный на сегодняшнем общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проект нового Устава будет представлен президенту Азербайджана.
Наука и образование
25 октября 2022 г. 13:07
Проект нового Устава НАНА будет представлен президенту Азербайджана

Утвержденный на сегодняшнем общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проект нового Устава будет представлен президенту Азербайджана.

Как сообщает Report, проект нового Устава НАНА представил на собрании вице-президент структуры академик Иса Габиббейли.

Он отметил, что в новом Уставе отражены вопросы, связанные с реорганизацией работы и научной деятельности Академии, а также механизмы регулирования научно-организационных процессов.

По словам академика, в проекте нового Устава, который состоит из 14 статей и 228 пунктов, определены структура, обязанности и права Академии, деятельность Общего собрания Академии, Президиума, научных подразделений, региональных научных центров, научных учреждений.

По результатам открытого голосования был утвержден новый проект Устава НАНА. Президиуму НАНА поручено обеспечить представление принятого на общем собрании проекта нового Устава президенту Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке AMEA-nın yeni Nizamnamə layihəsi Prezidentə təqdim ediləcək

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