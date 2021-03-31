О нас
Report Georgia
Аудио новости

Продолжается отбор кандидатов на вакансию "Школьный инспектор"

Продолжается отбор кандидатов на вакансию "Школьный инспектор" По результатам экзамена, который длился один час, 47 человек набрали ниже установленного проходного балла, а 25 - выше
Наука и образование
31 марта 2021 г. 14:47
Продолжается отбор кандидатов на вакансию Школьный инспектор

Проведен очередной письменный экзамен на вакансию "Школьный инспектор", объявленного Агентством по обеспечению качества образования в целях мониторинга качества в школах.

Как сообщили Report в агентстве, в экзамене на выявление знаний приняли участие 72 кандидата.

Из этих кандидатов 50 были женщинами, 22 - мужчинами. По результатам экзамена, который длился один час, 47 человек набрали ниже установленного проходного балла, а 25 - выше.

Успешно сдавшие экзамен кандидаты до 3 апреля будут приглашены в агентство для участия в собеседовании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məktəb inspektoru olmaq istəyən 72 nəfərdən 47-si keçid balını toplaya bilməyib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
26 марта 2021 г. 16:25
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
25 марта 2021 г. 11:00
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi