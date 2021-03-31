Продолжается отбор кандидатов на вакансию "Школьный инспектор"

По результатам экзамена, который длился один час, 47 человек набрали ниже установленного проходного балла, а 25 - выше

Проведен очередной письменный экзамен на вакансию "Школьный инспектор", объявленного Агентством по обеспечению качества образования в целях мониторинга качества в школах.

Как сообщили Report в агентстве, в экзамене на выявление знаний приняли участие 72 кандидата.

Из этих кандидатов 50 были женщинами, 22 - мужчинами. По результатам экзамена, который длился один час, 47 человек набрали ниже установленного проходного балла, а 25 - выше.

Успешно сдавшие экзамен кандидаты до 3 апреля будут приглашены в агентство для участия в собеседовании.