Продлена регистрация на второй этап приема в резидентуру

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Продлена регистрация кандидатов, желающих принять участие во втором этапе приема в резидентуру.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), регистрация продлена до 23:59 часов 14 июня.

Не прошедшие регистрацию кандидаты не будут допущены на экзамен по оценке знаний по спецпредметам.

Кандидаты, выдержавшие (набравшие 40 и выше баллов) экзамен по оценке знаний по базовым предметам (первый этап) по приему в резидентуру, для участия в экзамене по оценке знаний по спецпредметам (второй этап), должны до 23:59 часов 14 июня пройти регистрацию, перечислив на счет в "Личном кабинете" требуемую сумму (100 манатов).

По информации на 17:30 11 июня, из имеющего право участвовать в экзамене 631 кандидата 591 кандидат подтвердил намерение участвовать во втором этапе экзамена. Сообщается, что не прошедшие регистрацию кандидаты не будут допущены на экзамен по оценке знаний по спецпредметам.

Экзамен по оценке знаний по спецпредметам состоится 8 июля.