Продлен срок приема детей в первый класс

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Дан старт третьему этапу приема в первые классы учреждений общего образования, находящихся в ведении Управления образования города Баку на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили Report в управлении, в ходе этого приема электронная регистрация детей осуществляется на основе письменного обращения родителей (законного представителя) при наличии уважительной причины (лечение родителя или ребенка, командировка родителей, чрезвычайная ситуация) с 16 сентября по 15 октября. После указанного срока обращения приниматься не будут.

Родители после электронной регистрации детей должны представить в школу соответствующие документы. После приема документов родителю (законному представителю) выдается справка об этом.

По данным на 18 сентября, в общеобразовательных школах, находящихся в ведении Управления, получают образование 46951 учащийся первых классов.