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    Продлен срок приема детей в первый класс

    Принято решение о проведении регистрации и приеме документов в школах до 15 октября

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Дан старт третьему этапу приема в первые классы учреждений общего образования, находящихся в ведении Управления образования города Баку на 2017/2018 учебный год.

    Как сообщили Report в управлении, в ходе этого приема электронная регистрация детей осуществляется на основе письменного обращения родителей (законного представителя) при наличии уважительной причины (лечение родителя или ребенка, командировка родителей, чрезвычайная ситуация) с 16 сентября по 15 октября. После указанного срока обращения приниматься не будут.

    Родители после электронной регистрации детей должны представить в школу соответствующие документы. После приема документов родителю (законному представителю) выдается справка об этом.

    По данным на 18 сентября, в общеобразовательных школах, находящихся в ведении Управления, получают образование 46951 учащийся первых классов.

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