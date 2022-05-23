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Вот как будет выглядеть Шушинская реальная школа

Вот как будет выглядеть Шушинская реальная школа Министерство образования поделилось видеороликом о том, как будет выглядеть Шушинская реальная школа, восстановление которой началось.
Наука и образование
23 мая 2022 г. 11:45
Вот как будет выглядеть Шушинская реальная школа

Министерство образования поделилось видеороликом о том, как будет выглядеть Шушинская реальная школа, восстановление которой началось.

Report представляет кадры:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и реставрации здания Шушинской реальной школы в городе Шуша. Согласно распоряжению, с целью проектирования и реставрации здания Шушинской реальной школы из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, Министерству образования первоначально был выделен 1 миллион манатов.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa Real Məktəbinin bərpadan sonra necə olacağı açıqlanıb - VİDEO

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