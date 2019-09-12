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В Азербайджане прием заявок в связи с переводом учащихся будет временно приостановлен

​Прием заявок для перевода учащихся будет временно приостановлен

С 15 сентября по 15 октября в связи с началом нового учебного года и комплектацией классов прием заявок с целью перевода учащихся будет приостановлен на электронном портале перевода учеников и в Центрах альтернативной регистрации.

Как сообщает Report, об этом сказал главный консультант сектора по связям с общественностью Информационного отдела министерства образования Азербайджана Александр Гаджизаде.

Наряду с этим, обработка принятых до 15 сентября 2019 заявок будет продолжена.

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