При спонсорстве Фонда молодежи реализован проект студента БВШН

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) реализован проект «Развитие алгоритмического мышления» одного из победителей Десятого конкурса грантов Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики, студента четвертого курса вуза Аяза Самедли, обучающего по специальности «Инженер по автоматизации процессов».

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, на мероприятии по случаю завершения проекта присутствовали старший преподаватель кафедры «Инженерия автоматизация процессов» Сулейман Сулейманзаде и старший преподаватель кафедры, руководитель лаборатории «Интернет вещей» Аббас Алили, а также студенты БВШН и других национальных вузов, принимавших участие в его осуществлении.

Автор проекта АязСамедли выступил с подробной информацией о его целях, ходе реализации и итогах. В рамках проекта, который начался 11 декабря прошлого года, рассказал он, было организовано 10 учебных курсов, слушателями которых стали 28 человек – учащихся шести ведущих вузов страны и лицея имени академика Зарифы Алиевой. Главной задачей тренинга было повысить уровень знаний студентов об алгоритмах и структурах данных с целью подготовить их к успешному участию в олимпиадах по программированию. Тестирование знаний участников проекта до и после тренингов были проведены на сайте e-olymp.com, который дает возможность пользователям самим проверить уровень своей подготовки. В ходе проекта студенты также приняли участие в конкурсе на лучшее знание алгоритмов и структур данных.

Выступившие на встрече преподаватели БВШН пожелали студентам новых успехов. Говоря о важности организованных для них тренингов, участники проекта рассказали о том, как они намерены применять в дальнейшем полученные знания и навыки в области программирования. В заключение им были вручены сертификаты об участии в проекте, а победителям конкурса – памятные подарки.