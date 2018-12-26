Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ «В Азербайджане более 340 школ с обучением на русском языке, а в более 3 тысячах школ русский язык преподается. Если так для сравнения могу сказать, что всего в стране где-то 4,5 тысячи школ. То есть, в абсолютном большинстве наших школ русский язык преподается, а в более 340 школах идет обучение на русском языке, и количество этих школ растет».

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Я очень часто бываю в школах, особенно накануне нового учебного года, и вижу, что и новые отделения на русском языке создаются, и есть такая потребность. Конечно, каждый гражданин страны, в первую очередь, должен знать свой государственный язык, и с этим у нас в Азербайджане проблем нет. Государственный язык – азербайджанский, и все делопроизводство ведется на азербайджанском языке, так, как и должно быть. Но знание русского языка – это и потребность, и это - дань уважения нашим историческим связям. Сегодня я вижу как это востребовано в обществе. Потому что, вы совершенно правы, около миллиона россиян, которые сюда приезжают, они, я думаю, в первую очередь, приезжают, потому что чувствуют себя комфортно, в комфортной среде. И это очень важно. Поэтому наша политика по сохранению русского языка, по созданию лучших условий для его развития - абсолютно правильная, и мы видим позитивные результаты», - заявил Президент Ильхам Алиев.

«Отдавая дань уважения русскому языку, мы ни в коей мере не ущемляем свой язык. Это просто невозможно. Я считаю, что сегодняшнее развитие Азербайджана является примером тому, как можно совместить свои национальные черты, идентичность, будучи открытыми миру и, в первую очередь, отношениям со своими соседями. Мы также за последние годы создали два филиала ведущих российских вузов - МГУ имени Ломоносова и Медицинской академии имени Сеченова, где тоже обучение ведется на русском языке преподавателями из России. Поэтому культурно-гуманитарная сфера, образовательная сфера – это та сфера, которая будет постоянно способствовать поддержанию связей между нашими странами и народами. Вы отметили, что прошло 27 лет после того, как распался Советский Союз, и выросло новое поколение. Конечно, мы хотим, чтобы граждане Азербайджана знали и русский язык, и английский язык, в первую очередь, конечно, свой родной язык. Чтобы знали как можно больше языков и могли спокойно без переводчика общаться», - подчеркнул глава государства.