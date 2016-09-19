Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев поздравил трех братьев-студентов БВШН

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент SOCAR, депутат Милли Меджлиса Ровнаг Абдуллаев поздравил братьев-близнецов Нурлана и Равана Назаралиевых во время церемонии, проведенной в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) и приуроченной к 15 сентябрю – Дню знаний, по случаю поступления братьев в БВШН, на факультет инженерия автоматизации процессов.

Как сообщает Report, президент SOCAR также поздравил братьев по случаю получения ими права на Президентскую стипендию, предусматриваемую постановлением президента Азербайджанской Республики для студентов, поступивших в вузы в 2016/2017 учебном году, и пожелал им всяческих успехов.

Ровнаг Абдуллаев также поздравил старшего брата близнецов Рашада Назаралиева, четверокурсника БВШН, изучающего специальность нефтегазовая инженерия, по случаю присвоения ему звания "Студент года" со стороны Британского университета Хериот Ватт за отличные результаты, продемонстрированные студентом в 2015/2016 учебном году.

Напомним, что во время вступительных экзаменов в вузы братья Нурлан и Раван Назаралиевы набрали 685 и 700 баллов соответственно и поступили на факультет инженерия автоматизации процессов БВШН. Их старший брат Рашад Назаралиев при поступлении в БВШН набрал 677 баллов. Таким образом, все три брата являются студентами БВШН.