Президент НАНА о проблемах в процессе обучения в магистратуре

Президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде прокомментировал недочеты, выявленные в процессе обучения в магистратуре.
Как сообщает Report, А.Ализаде отметил, что для открытия магистратуры в академии приложил немало усилий.
"В Академии примерно 11 тыс. штатных сотрудников. Тогда давайте кого-то уволим. Все хотят попасть в штат. Если не создаются нужные условия, значит магистратуру в академии нужно закрыть".
А.Ализаде подчеркнул, что если проблемы в данной сфере не устранятся, магистры обидятся и уйдут.
Samirə AbdullayevaАвтор новости