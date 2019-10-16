Президент НАНА о проблемах в процессе обучения в магистратуре

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Президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде прокомментировал недочеты, выявленные в процессе обучения в магистратуре.

Как сообщает Report, А.Ализаде отметил, что для открытия магистратуры в академии приложил немало усилий.

"В Академии примерно 11 тыс. штатных сотрудников. Тогда давайте кого-то уволим. Все хотят попасть в штат. Если не создаются нужные условия, значит магистратуру в академии нужно закрыть".

А.Ализаде подчеркнул, что если проблемы в данной сфере не устранятся, магистры обидятся и уйдут.