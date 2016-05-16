​Президент Института нефти Абу-Даби Томас Хочстетлер: С того времени прошло 30 лет и я прибыл в Азербайджан

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане по приглашению ректора Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмара Гасымова президент Института нефти Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Томас Хочстетлер поделился с нами своими впечатлениями в связи визитом в Азербайджан, о стране, об установленных сотрудничестве и образовательных связей с Высшей школой.

Отметим, что Томас Джон Глас Хочстетлер родился 23 июля в 1947 году. Он получил высшее образование в США по специальностям история, экономика и управление бизнесом в университетах Мичиган и Калифорния/Беркелей, а также окончил Вюзбургский университет Германии. Т.Хочстетлер в разные годы занимал должности декана в колледже Боудуан Мичиганского университета, главного советника по экономическим вопросам в департаменте финансовых и административных работ Стенфордского университета, проректора в университете Райс, проректора по учебным работам в Якобском университете, расположенном в немецком городе Бремен и президента Колледжа Люис и Кларк, расположенного в Орегонском штате США. С 2009 года он работает в ОАЭ. Поначалу он исполнял обязанности проректора Американского университета в Шардже, а затем ректора этого вуза. Т.Хочстетлер был членом различных советов и председателем Совета по международным делам штата Орегон. В настоящее время является членом совета директоров по Международной программе студенческого обмена, функционирующего в Вашингтоне. В 2012-2015 годах он председательствовал в этом совете. Т.Хочстетлер также является членом Исполнительного комитета Абу-Даби по международному исследованию и конференции развития и выставке, а также Исполнительного комитета Абу-Даби по международной нефтегазовой конференции и выставке.

- Господин Томас Хочстслер, мы хотели бы узнать ваше мнение по поводу связей в области образования между Азербайджаном и ОАЭ?

- Говоря о связях в области образования между Азербайджаном и ОАЭ, я сказал бы, что эта область полна потенциалов и требует изучений. В течение последних двух дней мы провели продуктивные переговоры в Азербайджане о создании потенциальных связей и, на мой взгляд, были выявлены множество компонентов в области предусматриваемого будущего сотрудничества, а также в других сферах, охватывающих сотрудничество по бесплатным программам, которые принесут пользу нашим вузам. Наш институт функционирует уже более 15 лет и естественно, что мы имеем более широкий опыт в области подготовительных программ по магистратуре и докторантуре. Я считаю, что эта область очень важная и насыщена необходимыми компонентами для нашего сотрудничества.

- По вашему мнению, какие перспективы обещает меморандум о взаимопонимании, подписанный с Бакинской высшей школой нефти?

- В общем, можно сказать, что меморандум о взаимопонимании необходим для достижения взаимопонимания между сторонами. Этот меморандум важен для проведения продолжительных переговоров между факультетами и административным составом по сотрудничеству в области подготовки основных программ, которые позволят студентам Бакинской высшей школы нефти в образовательных целях посетить Институт нефти Абу-Даби, а студентам Института нефти Абу-Даби совершить визит в Высшую школу. У нас состоялась продуктивная беседа со студентами Высшей школы, в ходе, которой выяснилось, что они готовы в рамках летней школы посетить Институт нефти Абу-Даби. Это одно из преимуществ меморандума, которое позволяет нам выявить области сотрудничества.

- Вы сказали, что встретились со студентами. Какие впечатления они оставили у вас?

- Я очень впечатлен ими. Студенты составляют неотъемлемую и важную часть жизни каждого педагога. Я даже не думал, что встречусь с многочисленной студенческой аудиторией. На мой взгляд, студенты БВШН очень перспективные и умеют правильно преподносить себя. Также меня поразила их способность ясно выражаться на английском языке. Они задавали целенаправленные и правильные вопросы. Я знал, что студенты Высшей школы с академической точки зрения являются самыми интеллектуальными студентами страны, что читалось на их лицах. Поэтому проведенная с ними встреча очень порадовала меня. Полагаю, что они добьются больших успехов и некоторые из них смогут посетить Институт нефти Абу-Даби.

- Чем сходны Бакинская высшая школа нефти и Институт нефти Абу-Даби?

- Сходностей очень много. К примеру, оба вуза были созданы со стороны государственных нефтяных компаний двух стран и оба являются вузами, служащими целям государственных нефтяных компаний ОАЭ и Азербайджана. С этой точки зрения, мы похожи. Обеспечивая знаниями студентов, мы также имеем сходности в исследовательских работах, проводимых со стороны факультетов и кафедр Института нефти Абу-Даби и Бакинской высшей школы нефти. Как я уже отметил, наши вузы являются учреждениями, служащими целям Государственной нефтяной компании той страны, в которой они функционируют.

- Вы представляете западную культуру. Как западный представитель и руководитель вуза, расположенного на востоке, с какими трудностями или различиями вы сталкиваетесь?

- Знаете, я работал в семи различных странах. Работал на административных работах в трех контингентах: в Европе, Азии и США, где приобретенный мною опыт научил меня одной важной вещи, что применение одинакового подхода в каждой сфере и различных направлениях является неправильным шагом. К примеру, я являюсь представителем традиционной системы США. Нельзя сказать, что эта самая идеальная система, но в целом могу сказать, что она вполне подходящая. Как я подчеркнул, у нас есть свойственность к собственным традиционным критериям. Например, мы отправляем детей в подготовительную школу с их малых лет. Когда они достигают 12-ти лет, то продолжают обучаться в средней школе. Обычно эти школы являются общеобразовательными, так как у нас очень мало школ с художественным, научным и технологическим уклоном. В США большинство общеобразовательных школ одинаковы. После среднего образования молодежь США стремится получить образование на уровне бакалавра, где следует отметить, что 2-3 года обучения уходят на изучение общих предметов. Только начиная с 4 года студентам выдаются специализированные знания. Такая система образования применяется также в Институте нефти Абу-Даби. Первые два года обучения (уровень бакалавра) включают учебный процесс в различных направлениях, кроме инженерных специальностей. Студенты в течение двух лет изучают гуманитарные, социальные и физические науки. Здесь также преподается предмет "Исламская религия". Мы стараемся обеспечить студентов различными знаниями до того, как они специализируются по определенным областям. На мой взгляд, эта система отличается от системы, существующей в России, даже в Европе, так как там предусматривается специализация студентов по определенным специальностям сразу после окончания средней школы. К примеру, если студент обучается по инженерной специальности в Германии, то он не может выбрать изучение дисциплин по истории или социологии, так как этот подход является неприемлемым для немецкой системы. Я считаю, что мы должны предоставить студентам возможность, чтобы они освоили знания по различным направлениям, что является преимуществом и особенностью американской системы. Такая система позволяет студентам исследовать общие области знаний. Когда я занимал административную должность в одном из американских университетов, мы с коллегами открыли театральный и музыкальный курсы. Эта была высшая школа, специализирующаяся в области инженерии. Если вы хотите, чтобы ваши студенты посещали театры и интересовались музыкой, то просто дайте им возможность для этого, о чем никогда не будете сожалеть. Я сам играю на пианино и уверен, что мозг человека может развиваться благодаря различным видам деятельности. Это мое личное мнение. Но предоставление студентам возможности заниматься музыкой, не означает, что следует ожидать от них музыкального профессионализма. Главное, чтобы у них были общее понятие о музыке, театре, поэзии и определенные знания по другим видам деятельности. На немецком языке есть такое выражение ‘Fach idiot’. Литературное значение этого выражения такое: "человек, который не знает ничего, кроме своей сферы деятельности". В то же время, мы ожидаем от студентов, чтобы они владели всесторонними знаниями, аналитическим и творческим образом мышления, умением задавать логические вопросы и принимать правильные решения.

- Вы заговорили о музыке. Можете ли назвать своего любимого композитора?

- Иоган Себастьян Бах. Мне нравятся различные музыкальные традиции. Мой старший сын играет на различных музыкальных инструментах, в том числе и на саксофоне. В настоящее время он самостоятельно учится играть на известном музыкальном инструменте Ближнего Востока – Уд. Это совсем не легко.

- Исходя из вашей должности, можно сказать, что вы имеете тяжелый рабочий график? Как вы проводите свое свободное время?

- Я играю на пианино и очень много читаю. Можно сказать, что я все время читаю. Мы должны научить молодежь, чтобы они также получали удовольствие от литературы. Ведь знакомство с продуктом мыслей других людей на книжных страницах очень незаменимое занятие. Поэтому важно мотивировать молодежь в этом направлении. Знаю, что в нынешнем электронном веке это очень трудное дело. Студентам не хватает терпения, чтобы сесть и прочитать одну книгу в 300 листов. Но, к сожалению, мы выдаем диплом выпускникам, которые даже ни разу в своей жизни не читали 300-страничную книгу. Это утерянная возможность. Поэтому необходимо поощрять молодежь к чтению книг.

- Последний вопрос связан с нашей страной – Азербайджаном. С какими впечатлениями вы покидаете нашу страну?

- В своей молодости, когда я жил в Америке, мои знания об Азербайджане ограничивались лишь знанием места расположения Каспийского моря. Позже я узнал об Азербайджане от своего профессора, который преподавал мне политические науки во время обучения в Вене. Он всегда подчеркивал значимость Азербайджана и обращал внимание студентов на вашу страну, как на одну из привлекательных мест, где соприкасаются различные культуры. С того времени прошло 30 лет и я прибыл в Азербайджан. Теперь я убедился в словах профессора. Ваш народ очень гостеприимный и дружелюбный. Когда я задаюсь вопросом, откуда исходит такая дружелюбность, то понимаю, что это связано с близким расположением вашей страны как к Западным, так и Восточным странам. Поэтому благодарю за такую гостеприимность. Я бы сказал, что Азербайджан является местом встречи представителей различных народов и это очень славный фактор. Конечно, я еще раз приеду в Азербайджан вместе со своей семьей.